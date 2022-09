¿Qué pasó con Cristián de la Fuente y Angélica Castro?

27 sept. 2022 - 16:37 hrs.

Un verdadero remezón ocurrió en el mundo del espectáculo chileno, luego de que medios mexicanos filtraran un video en el cual aparece Cristián de la Fuente besando apasionadamente a una mujer que no es su esposa, Angélica Castro.

Todo se habría dado en un concurrido restaurante en tierras aztecas, donde el actor se encuentra desde comienzos de septiembre debido a compromisos laborales.

Las imágenes rápidamente comenzaron a viralizarse en Instagram, desatando rumores de que el matrimonio llegó a su fin.

¿Angélica y Cristián terminaron?

Tras la publicación del video, algunos usuarios de redes sociales comenzaron a unir cabos sueltos que no tenían mucho sentido, hasta el día de hoy.

Resulta que justo antes de que se filtrara el revelador clip de Cristián, Angélica subió un video a su cuenta de Instagram, en el cual emula decir una frase que muchos creen, va dirigida a su esposo.

Esta dice, "venga, le digo una cosa mi amor, si usted no me va a dar paz, tampoco me la quite. Pico (beso) y se cuida".

"Buenas noches. ¿Quién no ha estado alguna vez en esta situación? Que importante rodearte de las personas correctas", señaló en la descripción el post, el cual recibió decenas de comentarios de parte de sus seguidores.

Revisa el video

Asimismo, en la mentada red social, ambos decidieron dejar de seguirse y borraron los más recientes registros en los que aparecían juntos.

Cristián de la Fuente y Angélica Castro se dejaron de seguir

Antiguas declaraciones de Cristián de la Fuente

Durante este martes 27 de septiembre, en redes sociales reflotaron antiguas declaraciones dadas por Cristián de la Fuente en un programa virtual, en febrero de 2021.

Desde la residencia que tiene en Vichuquén, de la Fuente partió la transmisión aclarando que, "esta casa no es mía, está a nombre de mi señora", aludiendo a Angélica Castro.

"Todo está a nombre de mi señora, porque si algún día me da la patada (termina), me voy con la ropa, nada más, porque todo es de mi señora", agregó, revelando detalles íntimos del matrimonio, que por estos días su continuidad está en vilo.

Por ahora, ninguno de los dos se ha referido a esta polémica, la cual ha sido llevada no solo por la prensa chilena, sino que también la mexicana, donde Cristián de la Fuente ha hecho carrera.

Todo sobre Famosos chilenos