El pellizco del príncipe George a Charlotte que desató la furia de Camila y una sonrisa cómplice de Meghan Markle

Mientras los adultos siguen inmersos en el luto y viviendo el duelo en el funeral de la reina Isabel II, los niños de la realeza siguen los acontecimientos desde su inocencia. Así lo sabe Meghan Markle, quien tuvo un tierno gesto hacia la princesa Charlotte.

Esta semana se reunió la familia real para el funeral en la Abadía de Westminster, para rendir un tributo de estado a la monarca que murió a los 96 años y tuvo uno de los reinados más longevo de la historia del Reino Unido con más de siete décadas.

La esposa del príncipe Harry se unió frente al recinto religioso a la nueva reina consorte, Camila. También estuvo junto a ella Kate Middleton y sus dos niños mayores con el príncipe William: la princesa Charlotte, de siete años, y el príncipe George, de nueve, que a pesar de su buen comportamiento dejó escapar una travesura.

Mientras la familia se formaba en honor a la fallecida reina, la seriedad en rostros de los adultos era reflejo del luto. Sin embargo no era así en la actitud de los niños, ajenos a toda esta realidad, algo que Meghan Markle logró entender al tener un tierno gesto con su sobrina Charlotte.

En un video que se hizo viral en las redes sociales y que también difundió el Daily Mail, se puede ver cuando George parece pellizcar a su hermana menor, cuando ella se voltea para ver qué ocurre, llama la atención de su tía Meghan, que le dedica una cómplice sonrisa.

La travesura de los niños no le pareció tan divertida a la reina consorte Camila, que dejó ver su incomodidad con un gesto hacia su madre. Jeremy Freeman, un experto en lectura de labios le dijo al Daily Star que la reacción de la pequeña fue gritar “ay”, ante el pellizco de su hermano.

Princess Charlotte "left the church with her family when she looked around at Meghan, who went from looking sombre to spotting Charlotte's gaze and giving her a sweet smile". 💖😍#MothersHeart #queensfuneral #MeghanMarkle pic.twitter.com/NraZ112Vrv