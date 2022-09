Príncipe Andrés habría ideado plan secreto con Diana de Gales para que Carlos no se convirtiera nunca en rey

22 sept. 2022 - 14:00 hrs.

Un nuevo escándalo remece a la realeza británica, a solo días que el rey Carlos III asumiera el trono que dejó su fallecida madre, la reina Isabel II.

Y es que al parecer, el príncipe Andrés, el hermano menor del nuevo monarca, no habría estado de acuerdo con que Carlos asumiera en dicho rol y para evitarlo, habría urdido un plan con la fallecida Diana de Gales, exesposa del actual rey.

Así lo revela un nuevo libro de la monarquía escrito por Angela Levin, el cual cuenta la historia de la reina consorte Camila, sobre su llegada a la familia real.

Todo sobre Rey Carlos III

El plan del príncipe Andrés contra su hermano

En el texto, se revela que el príncipe Andrés, junto a su esposa de ese entonces, Sarah Ferguson y la fallecida Diana de Gales, ideó durante la década de los 90 un plan que buscaba evitar que Carlos llegara al trono, y que la línea de sucesión saltara directamente hacia el hijo de este, el príncipe William.

Tan pensado era el proyecto, que el mismo Andrés se había ofrecido como "regente" del príncipe William. Esto quiere decir que él habría asumido como rey, si es que la reina Isabel II hubiese muerto antes que el hijo de Carlos cumpliera los 18 años.

Príncipe Andrés detras de su hermano, el rey Carlos III

"Andrés presionó mucho con la esperanza de que Carlos no se convirtiera en rey cuando muriera su madre, y que William usaría la corona", aseguró Levin en el libro que cita el medio Daily Mail.

Un informante de palacio de "alto nivel", le reveló a Angela Levin que "cuando Diana estaba viva, a través de su amistad con la esposa de Andrés, Sara, (la duquesa de York) conspiró con él para tratar de hacer a un lado al Príncipe Carlos".

Reina Isabel II con sus hijos

Tras el deceso de Diana y la confirmación del romance de Carlos con Camila, Andrés habría insistido en la negativa a que su hermano no asumiera en el trono, pero esta vez, ocupó otro plan.

El príncipe, considerado como el "favorito" de la reina Isabel, le habría insistido a su madre que Camila no era una persona confiable para los intereses de la corona.

La soberana, como pocas veces pasó, no estuvo de acuerdo con su hijo. "Me dijeron que era una de las raras ocasiones en que (el principe Andrés) no se salía con la suya", reveló Angela Levin.

Todo sobre Príncipe Andrés