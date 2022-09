¿Crisis con Jorge Valdivia? Daniela Aránguiz sube historias a Instagram con potentes mensajes

22 sept. 2022 - 13:00 hrs.

Enigmáticas han sido las historias que ha subido a sus redes sociales la influencer y exparticipante de "Mekano", Daniela Aránguiz, las cuales algunos han interpretado que esconden una nueva crisis de su matrimonio con Jorge "Mago" Valdivia.

Hace algunas horas, Daniela subió unas "stories", que luego borró, en donde recalca que comenzará a vivir un "proceso largo", y que no tendrá que darle "explicaciones a nadie".

Las historias de Daniela Aránguiz

El primer mensaje que subió a sus redes sociales fue en una historia completamente en negro, con un decidor mensaje escrito en ella.

"No quiero seguir dando explicaciones. Por muchos años he tenido que ser una víctima de miles de humillaciones públicas por actos que no son míos", sentenció.

Historia de Daniela Aránguiz

Minutos más tarde, publicó otra historia, en la que asegura que en adelante, no volverá a ser la misma persona la cual ya conocíamos.

"Yo desde ahora no tengo que dar explicaciones a nadie de lo que hago con mi vida privada. Sé que soy pública, y también sé que esto que estoy viviendo será un proceso largo", sentenció.

Historia de Daniela Aránguiz

Esta historia se suma a la que Daniela Aránguiz ya había subido hace algunos días, en las que aparece con sus dos hijos. En ella escribió "mi familia", dejando fuera a Valdivia del retrato.

Historia de Daniela Aránguiz

