Las sobrinas de Lady Di deslumbran en el Fashion Week de Londres: No estaban invitadas al funeral de la reina Isabel II

Mientras la familia real acudía al funeral de la reina Isabel II en el Castillo de Windsor, las reconocidas sobrinas de Diana de Gales lucían pomposos vestidos de plumas en la Semana de la Moda en Londres.

Las gemelas, de 29 años, son hijas del hermano de Lady Di, Charles Spencer, quien ha cuestionado en varias ocasiones las circunstancias de la muerte de la llamada "Reina de corazones".

View this post on Instagram

Aunque Amelia y Eliza Spencer no asistieron a la despedida final de la monarca, sí asistieron a la boda de Kate Middleton con el príncipe William y a la de Harry con Meghan Markle.

Todo sobre Diana de Gales

Las jóvenes rubias se mantuvieron muy ocupadas mientras la monarquía británica vivía días de duelo. Las gemelas fueron la sensación con llamativos minivestidos asimétricos, con recortes que dejaban al descubierto piernas y abdomen.

En las fotografías que fueron difundidas por Daily Mail, se ve a las chicas posar sonrientes mientras posaban para las cámaras o estaban sentadas en primera fila durante el evento.

Lady Amelia Spencer and Lady Eliza Spencer attend the David Koma SS23 show during London Fashion Week September 2022 in London, England.



More 📸 #LFW 👉 https://t.co/TAywp4Co42 #LondonFashionWeek pic.twitter.com/Jz89zlKmvl