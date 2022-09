Homenaje del hermano de Lady Di a reina Isabel II causa polémica: "Es injusto que Diana no sea la reina"

El hermano de la princesa Diana de Gales, Charles Spencer, se unió a las personalidades que rindieron un homenaje a la reina Isabel II tras anunciarse su muerte durante este 8 de septiembre.

La partida de la monarca ocurre un año después del fallecimiento de su esposo, el príncipe Felipe, y luego de 70 años en el trono que la convirtieron en la reina con el periodo más largo de mandato en su país.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W