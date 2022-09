¿Se llevaba mal la reina Isabel II con Diana de Gales?

09 sept. 2022 - 11:31 hrs.

La relación entre la reina Isabel II y la princesa Diana de Gales, ambas fallecidas, es uno de los temas que más se ha especulado desde los años '80.

Las relaciones entre nueras y suegras a veces no resultan tan fáciles, y en la familia real, muchos creen que las dificultades entre ellas serían más potentes. Sin embargo, en este caso en particular, no habría sido así.

¿Cómo se llevaba la reina Isabel con Diana de Gales?

La serie de Netflix, "The Crown", da a entender en su cuarta temporada que la relación entre la reina Isabel y Diana de Gales era bastante distante.

Andrew Morton, escritor de la biografía de Diana de Gales que publicó en 1992, señaló que ambas mujeres tenían una relación educada, llena de formalidades, "regida por el hecho de que estaba casada con su hijo mayor y futuro rey", apuntó.

La biógrafa de la realeza, Ingrid Seward, confirmó estas apreciaciones y en 2001 afirmó que la reina Isabel II "nunca abordó directamente la cuestión de su matrimonio, pero al asentir y matizar, dejó claro que aprobaba a Diana".

La vez que la reina Isabel intercedió por Diana de Gales

Uno de los momentos más citados por varios medios de comunicación, para graficar cómo era la relación entre Diana y la reina Isabel, tiene que ver con el momento en que la monarca intercedió por ella, frente a su hijo, el actual rey Carlos III.

Resulta que en 1982, justo cuando murió la princesa consorte de Mónaco, Grace Kelly, la princesa Diana le manifestó a su esposo, en ese entonces príncipe Carlos, que tenía intenciones de ir al funeral de la mujer.

El ahora rey le señaló, a través de su secretaria privada, que encontraba que no era apropiado, "porque solo había estado en el trabajo tres o cuatro meses".

Diana tenía muchas ganas de ir, por lo que fue ante la reina Isabel II a comentarle la situación. La fallecida monarca le contestó ante su inquietud: "no veo por qué no. Si quieres hacerlo, puedes", explicó su biógrafo en el libro.

De esta forma, la reina y Diana se convirtieron en "aliadas", durante varios años, siendo la monarca la persona que sirvió como "paño de lágrimas" de la princesa, en las muchas crisis que tuvo el matrimonio de ella junto al ahora, rey Carlos III

