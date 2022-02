"Me harás falta toda la vida": El emotivo mensaje de la mamá de Cangri a tres años de su muerte

Hace tres años el espectáculo chileno quedaba impactado con la trágica e inesperada muerte de Sebastián "Cangri" Leiva, el joven que se hizo conocido tras participar en el docurreality "Perla".

Leiva fue encontrado muerto en el altiplano boliviano tras días de búsqueda por parte de sus familiares, luego de que estos denunciaran su desaparición al perder contacto con él mientras se encontraba en San Pedro de Atacama.

"Me harás falta toda la vida"

La muerte de "Cangri" impactó enormemente a sus seguidores, pero los que recibieron el golpe más fuerte fueron sus familiares y amigos, quienes constantemente se dedican a recordar al joven en fechas importantes como su cumpleaños o aniversarios de muerte.

Precisamente, debido al tercer aniversario de la muerte de Leiva, fue su madre, Leonor Bravo, quien publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"Hijo mío, hoy ya se cumplió 3 años de tu partida y te extraño como el primer día, te amo y me duele el alma no tenerte con nosotros, te extrañaré y me harás falta toda la vida, hasta el último día de mi vida", escribió Bravo.

"Muchas gracias por haberme dejado tantos momentos hermosos y tantos recuerdos, muchas gracias a cada persona que me envía mensajes y quiere tanto a mi hijo lo agradezco de todo corazón", agregó.

Revisa la publicación

Tres años sin el "Cangri"

Una de las primeras en reaccionar a la publicación fue Perla Ilich, quien se hizo muy amiga de "Cangri" cuando compartieron en el docurreality que les dio fama.

"3 años llenos de recuerdos hermosos de una persona llena de amor, sonrisa y cariño: mi Sebita. Fuerza mi tía Leo, la quiero mucho", escribió la gitana.

Quien también comentó la publicación fue Araceli Díaz, la expareja de Leiva y quien se encontraba embaraza de su hija Josefa cuando el chico reality murió.

"La veo luego para darle un abrazo gigante, llenito de amor. ¡La amamos mucho!", le escribió Díaz a Leonor Bravo.

Díaz además utilizó también sus historias de Instagram para recordar al padre de su hija. "Ya 3 años mi vida, yo acá amándote igual que siempre", escribió junto a una fotografía de ambos junto al mar, para luego mostrar una instantánea en la cual se besan.

Instagram @ariiidiiaz

Todo sobre Famosos chilenos