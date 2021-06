Alejandro Fernández cambia de look y lo llaman el "abuelo de Justin Bieber"

Alejandro Fernández es uno de lo mayores exponentes del pop y la música regional mexicana. Con su atractivo cautiva a millones de fans que aclamaban el talento que tienen los integrantes de la dinastía Fernández.

El hijo del intérprete más popular del país azteca, Vicente Fernández, posee una destacada trayectoria musical, no solo en el género de las rancheras sino también en las baladas. A sus 50 años aún causa furor entre sus admiradoras.

Con una foto en la que mostró una nueva apariencia, se ganó cientos de comentarios de los usuarios de las redes, quienes no dudaron de hacer comparaciones por su estilismo.

Las crueles comparaciones contra Alejandro Fernández

Después de pasar meses alejado de los escenarios por la pandemia y haber salido airoso del contagio de esta enfermedad, el cantante vive uno de sus mejores momentos familiares al convertirse en un joven abuelo, después que su hija Camila diera a luz a su primogénita.

Para promocionar una colaboración con el artista español Antonio José, “El Potrillo” publicó una instantánea en su cuenta Instagram en la que se aprecia con una nueva apariencia, de cabello platinado con flequillo y más largo en los lados, formando ligeras ondas.

"Un gran placer hermano haber compartido contigo en este trabajo que seguramente será todo un éxito @antoniojoseofficial", escribió el cantante en agradecimiento por el dúo que hizo con el vocalista.

Por esta razón, no todos los fans quedaron muy contentos, pues desde la cuenta Instagram del programa “Suelta La Sopa” consultaron qué les parecía el nuevo look del cantante y ante esta pregunta el público reaccionó con comentarios negativos al hablar del peinado que escogió para la fotografía de su tema “Tal Vez”.

“¿Qué me parece? Parece el abuelo de Justin Bieber, es lo que pienso. Caballero, corra a su estilista”, escribió un cibernauta que bromeó al hacer la comparación con el cantante estadounidense, quien en una gráfica del mes de marzo de 2021 tenía el cabello con una apariencia semejante, pero por supuesto con una melena abundante y de color castaño claro, apuntó el portal Los40.

“Con este look no”; “Se parece al doctor Chapatín, ya me dio cosa”; “No le va nada bien”; “Los años no pasan en vano y tampoco perdonan la calvacie”; “No le favorece en nada”; "Qué cabello le hicieron en esas fotos”, comentaron otros fans que no estuvieron a favor.

Sin embargo, desde su cuenta de Instagram, los fans aplaudieron el osado cambio del artista halagando el cuerpo musculoso que posee y presume en sus redes, al someterse a una rutina de ejercicios diarios. Pero otros fueron directos y opinaron lo contrario: "No me gusta ahora ese corte, Jefe" y "Ese pelo uhmmm".

En la fotografía en cuestión, Alejandro Fernández se ve acompañado del guapo artista español y ambos luciendo trajes negros, mientras se dan la espalda mostrando una mirada enigmática. En esta oportunidad, se vio sin la barba que fue parte de su look en muchos de los meses de pandemia.

Por años, el intérprete de “Me dediqué a perderte” lleva utilizando su cabello con las canas que denotan el paso del tiempo, a veces más largo y en otros más corto, jugando con cortes frescos y audaces que le imprimen un gran atractivo ante sus fans.

