Hija del Gato Alquinta quiere volver a Chile para cumplir sueño de su padre

La hija del Gato Alquinta, Aurora, heredó todo el talento vocal de su padre. La mujer que ahora tiene más de 40 años, participó en algunos discos de "Los Jaivas", y este año, lanzó su primer álbum el cual llamó "Aurora en el sur mestizo".

En conversación con LUN, además de promocionar su disco debut, Aurora aprovechó de contar en qué esta su vida actualmente, y además, reveló sus deseos de volver a Chile en un futuro próximo.

La cantante reveló que su álbum incluye la canción "La Conquistada", una de las favoritas de varios fanáticos de "Los Jaivas". Sobre la elección de la melodía, revela que "Los chiquillos de la banda eligieron ese tema, que mi papá siempre guitarreaba en la casa".

"Yo no estaba muy motivada, era complicado para mí cantar esas canciones de otra forma que no fuera la de mi papá. Pero cuando Mario (uno de sus músicos) hizo el arreglo de "La Conquistada", se me fueron todas las dudas. Es una joya", aseguró.

Lazo con Chile

Si bien nunca ha vivido en Chile de forma prolongada, puesto que nació en Argentina y a los años posteriores llegó a Francia, ha afirmado que se siente "muy chilena". Un vínculo que ha querido traspasar también a sus hijos que residen en el país europeo.

"Trato de enseñarles su cultura a través de la comida y la música. Cuando eran chicos me las arreglaba para que me mandaran libros de cuentos de Chile, en español. Era importante para mí, no quería que mis hijos fueran a Chile y no pudieran comunicarse con sus familias. En cuanto nacieron, les hablé en español para que conocieran el idioma", recordó.

Le da importancia a recordar sus raíces, ya que, recordando su infancia, comentó que "crecí lejos, de padres que eran migrantes. Siempre pensábamos que íbamos a volver a Chile, lo que nunca ocurrió. Me crié con la idea de que un día volveríamos, cuando eso fue posible yo tenía 23 años y fu justamente cuando conocí al padre de mis hijos, que es francés".

En un futuro, proyecta dejar Francia e instalarse en un pueblito del norte chico cercano al mar, que también tiene campo y cuyo nombre no recuerda. "Quiero volver a ese lugar, me encantó", señaló.

