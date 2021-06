Kathy Contreras muestra su físico tras convertirse en madre: "No es de presumida, pero me gustó"

La exchica reality y participante de programas juveniles de la televisión chilena, Kathy Contreras, está viviendo una de las etapas más importantes de su vida, ya que hace pocos días se convirtió en madre de su primera hija, la pequeña Selva.

Mediante Instagram, la joven ha compartido diversos registros de la llegada de la bebé, quien es fruto de su relación con el ingeniero y fotógrafo Erich Muñoz.

Esta vez, la exconcursante de "Yingo", sorprendió a sus seguidores tras compartir una inédita imagen de cómo quedó su cuerpo a pocos días de dar a luz. La postal en cuestión se llenó de halagos.

"A 8 días del parto bajé 9 kilos"

En su más reciente publicación, Contreras aconsejó a aquellas madres que temen por los efectos del embarazo en sus cuerpos y reveló qué hizo ella para bajar rápidamente de peso.

"Quiero compartirles algo que me sorprendió y no es de presumida, aunque debo admitir que me gustó", comenzó escribiendo Kathy en el post, en el que aparece luciendo su esbelta figura.

En la misma línea, reveló que "subí 11 kilos y ahora a 8 días del parto bajé 9". Para lograr este resultado dijo que siguió el método que le recomendó una amiga.

"Me dijo que las mujeres quedaban generalmente con pancita después de parir por no soltar al bebé y la etapa de gestar (todo esto que les digo es a nivel del inconsciente, 99%)", detalló.

En su caso, expresó que tomó conciencia del momento en que debía "soltar la etapa de gestación" y atravesar un nuevo ciclo.

"Mi filosofía fue siempre ir hacia el autoconocimiento psicológico, emocional y físico, conocer nuestras fortalezas y también nuestros límites", comentó.

Asimismo, señaló que realizó ejercicio para bajar los kilos extras y, además, asistió a una consulta nutricional para saber cómo reaccionaría su organismo a distintos tipos de alimentos.

"Estoy en shock", "Qué linda estás", "Te felicito", "Quedaste mejor que nunca", fueron algunos de los cariñosos mensajes que recibió por parte de sus seguidoras.