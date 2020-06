¿Qué pasó?

Quedan solo dos días para que se estrene la temporada final de Dark en Netflix, entrega genera gran expectación en los fanáticos de la aclamada serie alemana sobre viajes en el tiempo.

Ya hace un par de días la plataforma de streaming liberó un resumen cronológico de las temporadas 1 y 2, el que dura un poco más de 16 minutos y va por épocas, y también contiene spoilers, en caso de que aún no termines las dos primeras entregas. Además deja claro que son cuatro familias las que importan y son claves en la historia: Los Nielsen, los Tiedemann, los Kahnwald y los Doppler.

Otro punto básico que aclara es que la serie ocurre en cinco períodos separados por 33 años: 1921, 1953-54, 1986- 87, 2019-2020, y 2052-2053.

Cuándo y a qué hora se estrena

El estreno de la temporada 3 y final de Dark será este sábado 27 de junio (día del apocalipsis en la historia), a las 3:00 AM de Chile. En Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay lo hará a las 4:00 AM, mientras que en Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, y Perú llegará a las 2:00 AM.

Temporada 3

El próximo sábado 27 de junio llega a Netflix la tan esperada temporada final de Dark, que se estrenó en 2017 con una historia que mezcla viajes en el tiempo, sobrenaturalidad y misterio (Puedes ver aquí un review de la tercera temporada sin spoilers).

El protagonista de la historia es Louis Hofmann, quien interpreta a Jonas Kanwald, contó hace unos días que la historia tendrá un final "redondo y muy bien pensado", según contó en una entrevista a Cooperativa. "Creo que entregará respuestas, aunque no todas. Pero siento que será épico cómo el público quedará satisfecho con el final. Eso es lo que esperamos, porque es lo que nos pasó a nosotros", indicó actor de 23 años.

Louis Hofmann adelantó que el tercer y final ciclo de la serie "será incluso más complejo que las anteriores", pero "se brindarán respuestas". "Básicamente es devuelto a cero y tiene que descubrir que no es sólo Adam, si no que otras personas también están actuando en su interés para cambiar o usar el mundo", contó sobre su personaje.

"Estos saltos en el tiempo también generan suspenso en Dark. Hace que sea muy desafiante para la audiencia, pero también es muy divertido y le brinda mucho suspenso", agregó.

Dark fue elegida como la "Mejor serie de Netflix" tras una competencia que realizó Netflix Latinoamérica en el Mundial de Series 2020, una competencia en que la producción alemana se alzó con el título, superando a Élite y otras favoritas como Sex Education, Atypical, La Casa de Papel y Stranger Things.

Ver cobertura completa