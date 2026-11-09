En primera persona: La pesadilla económica de Paraguay
09 nov. 2026 - 22:00 hrs. | Act. 10 nov. 2026 - 18:04 hrs.
Desde Asunción, el editor de Economía de Meganoticias, Roberto Saa, muestra el impacto de la crisis de Ueno Bank en Paraguay, donde dos millones de personas siguen sin poder acceder a su dinero.
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