Meganoticias Prime - Martes 14 de abril 2026

14 abr. 2026 - 23:15 hrs.

Este martes 14 de abril en Meganoticias Prime se hizo un repaso por las noticias más importantes de la jornada en Chile y en el mundo.

Con la conducción de la periodista Constanza Santa María se abordó los incidentes en el liceo Lastarria, y el cónclave liderado por el Presidente José Antonio Kast con el oficialismo en Cerro Castillo.

También se revisó la polémica de Donald Trump con el Papa León XIV, y los detalles de la declaración del tío de Francisca Millahual.

Además, se entró a fondo en el el triple homicidio de la familia Cruz-Coke en La Reina, e incluso hubo una entrevista exclusiva con las reconocidas actrices Meryl Streep y Anne Hathaway por el estreno del Diablo se Viste a la Moda 2.

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