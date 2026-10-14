Cansancio constante y problemas para dormir: por qué no deberías normalizar estas señales de tu cuerpo

14 oct. 2026 - 15:36 hrs.

Tener exámenes médicos dentro de los rangos de referencia puede entregar tranquilidad, pero no siempre significa sentirse bien. El cansancio persistente, los problemas digestivos o las dificultades para dormir son molestias que pueden afectar la calidad de vida, incluso sin una enfermedad diagnosticada.

En ocasiones, estos síntomas se atribuyen a la edad, el estrés o las exigencias cotidianas. Sin embargo, aprender a reconocerlos y comprender cuándo requieren atención permite tomar decisiones oportunas sobre el cuidado de la salud.

Las señales del cuerpo

La Dra. Marion Grinstein, médica con enfoque en medicina funcional e integrativa, advierte que los malestares persistentes merecen atención. Aunque no necesariamente indican una enfermedad, pueden ser una señal para evaluar qué está ocurriendo en el organismo.

“Los síntomas entregan muchísima información. No significa necesariamente que exista una enfermedad, pero sí que hay algo que merece ser observado, contextualizado e idealmente evaluado”, explica la especialista.

Desde una perspectiva integral, el bienestar depende de varios factores que interactúan entre sí. La calidad del sueño, la alimentación, el manejo del estrés, el sistema nervioso autónomo, la actividad física, las relaciones sociales y el contacto con la naturaleza pueden influir en cómo una persona se siente y se desenvuelve diariamente.

El movimiento también cumple una función relevante, más allá del peso corporal. Mantener la fuerza y la masa muscular contribuye a preservar la movilidad, la autonomía y la funcionalidad, además de favorecer el estado de ánimo y la salud mental.

“Mirar a la persona de manera integral permite entender que el cuerpo funciona como una red de sistemas interconectados”, señala Grinstein. Por ejemplo, el estrés puede repercutir en la digestión, mientras que dormir mal puede afectar el metabolismo y el funcionamiento cotidiano.

Evitar normalizar síntomas

La recomendación no es preocuparse excesivamente por cada molestia, sino evitar normalizar síntomas que persisten o interfieren con las actividades diarias. Mantener controles preventivos según los antecedentes personales y consultar ante cambios relevantes ayuda a evaluar cada situación.

Para encontrar orientación profesional sobre salud, prevención y bienestar integral, también puedes visitar la cuenta de Instagram de la Dra. Marion Grinstein, @dra.mariongrinstein, donde comparte información relacionada con estos temas.

Adoptar hábitos saludables sostenibles y prestar atención a las señales del cuerpo puede contribuir a cuidar la salud a largo plazo. La clave está en buscar orientación cuando sea necesario y no asumir que vivir con molestias constantes es parte inevitable de la rutina.

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