Ojos rojos y picazón: cómo diferenciar una alergia ocular de una infección

14 oct. 2026 - 12:34 hrs.

El enrojecimiento, el lagrimeo y la irritación de los ojos pueden tener distintas causas, pero distinguirlas es importante para evitar tratamientos inadecuados. Aunque las alergias y las infecciones oculares comparten algunas molestias, existen señales que ayudan a reconocer sus diferencias.

Una de las principales pistas es la picazón. Según María Soledad Fierro, académica de Tecnología Médica de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, las alergias suelen provocar picazón intensa, enrojecimiento en ambos ojos, lagrimeo abundante y secreción transparente. También pueden causar hinchazón de los párpados y no son contagiosas.

En cambio, las infecciones oculares suelen presentar secreciones amarillentas o verdosas, ardor e inflamación. Pueden comenzar en un solo ojo y extenderse al otro, mientras que la picazón generalmente es menor o inexistente. Aunque el dolor puede aparecer, su ausencia no descarta una infección.

Las alergias pueden desencadenarse por polen, ácaros del polvo, moho, caspa de animales, humo, cosméticos o lentes de contacto. El problema es que ambas condiciones pueden generar ojos rojos, lagrimeo e hinchazón, por lo que no siempre es fácil diferenciarlas sin una evaluación profesional.

Fierro advirtió que las infecciones pueden transmitirse mediante el contacto con secreciones, las manos contaminadas, las toallas compartidas, el maquillaje y otras superficies. Por eso, mantener una buena higiene y evitar compartir objetos personales resulta fundamental para reducir el riesgo de contagio.

¿Qué no se debe hacer?

Frente a estas molestias, la especialista desaconseja utilizar colirios sin indicación médica, reutilizar tratamientos antiguos o recurrir a remedios caseros. La causa del enrojecimiento puede variar y un medicamento inadecuado podría empeorar el cuadro.

Si aparecen dolor intenso, visión borrosa, disminución de la visión, sensibilidad severa a la luz, opacidad corneal o lesiones, se debe buscar atención médica. El uso de lentes de contacto junto con un ojo rojo también requiere evaluación oportuna.

Mientras se identifican las causas, se recomienda no frotarse los ojos, lavarse las manos frecuentemente y limpiar la zona con suero fisiológico. Si los síntomas persisten o empeoran, es importante consultar a un especialista en lugar de automedicarse.

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