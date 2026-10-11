Manga gástrica: ¿Cuánto cubre el Bono PAD y cuánto debes pagar?

11 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Las personas afiliadas a Fonasa que accedan al PAD Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica pueden optar a un paquete que contempla la cirugía y su seguimiento durante el primer año.

La intervención consiste en reducir el tamaño del estómago mediante un procedimiento que remueve un porcentaje determinado de este órgano, dejándolo con una forma tubular. La cirugía se realiza por vía laparoscópica.

El valor del PAD para la Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica es de $4.667.700, mientras que el monto correspondiente al beneficiario es de $1.983.770.

¿Qué incluye el Bono PAD?

El PAD incorpora los días cama, exámenes de laboratorio e imagenología, instrumental de laparoscopia y los insumos y medicamentos específicos necesarios para realizar la cirugía en pabellón de cirugía mayor.

También contempla un protocolo de seguimiento durante el primer año posterior a la intervención, que incluye consultas, controles y exámenes.

¿Qué otras prestaciones están incluidas?

Como parte del PAD se consideran los honorarios de todo el equipo profesional que se requiera para realizar la intervención, además de los días cama y el derecho de pabellón.

También están incluidos los medicamentos e insumos utilizados durante la hospitalización y las prestaciones necesarias para resolver integralmente la patología correspondiente al PAD.

La cobertura contempla además la atención integral durante los 15 días posteriores al egreso, que incluye controles postoperatorios, reparación de lesiones involuntarias y el tratamiento de las complicaciones más frecuentes derivadas de la cirugía.

En caso de complicaciones, se incluyen el diagnóstico, el tratamiento y la hospitalización que sean necesarios.

¿Qué incluye el seguimiento del primer año?

El protocolo de seguimiento considera al menos cuatro consultas médicas, además de controles con nutricionista y kinesioterapia si se requiere.

También contempla los exámenes de imagenología, como una ecotomografía abdominal, y los exámenes de laboratorio que sean necesarios.

El PAD establece que no se pueden cobrar diferencias al beneficiario por conceptos como días cama, derecho de pabellón, arsenalera, medicamentos o insumos.

Asimismo, si por razones técnicas se requiere efectuar estudios histopatológicos durante la intervención quirúrgica, estos se entienden incluidos en el valor del PAD.