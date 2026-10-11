"Posibilidad de tormentas eléctricas": Meteoróloga de Megatiempo anticipa el regreso de las precipitaciones a la RM este domingo

11 oct. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un sistema frontal que se aproxima desde el sur del país comenzará a alterar las condiciones meteorológicas en la zona central a partir de este domingo 11 de octubre, trayendo de regreso las precipitaciones e inestabilidad a la Región Metropolitana.

Según detalló la meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, la jornada dominical en Santiago comenzará con relativa tranquilidad, pero cambiará hacia la segunda mitad del día.

"Posibilidad de tormentas eléctricas": El pronóstico para la Región Metropolitana

De acuerdo a la especialista, en la capital y comunas como Colina y Melipilla se espera un inicio de jornada nublado a parcial, con temperaturas máximas que bordearán los 19°C y 20°C.

Sin embargo, el panorama se modificará con las horas: "En Santiago y en Buin, en cambio, el cielo parcial dará paso a chubascos hacia la tarde", advirtió Cortés.

El escenario más complejo se concentrará en las zonas altas de la cuenca: "Atención, porque también en San José de Maipo se esperan chubascos, pero además existe la posibilidad de tormentas eléctricas", explicó la meteoróloga sobre el fenómeno que se registrará en la precordillera.

Esta inestabilidad de domingo marcará el inicio de un evento más prolongado, ya que para el inicio de la semana "retornarán las lluvias y aumentará la probabilidad de tormentas eléctricas durante la tarde", manteniéndose las condiciones variables hasta mitad de semana.

¿Qué pasará en el resto de la zona central?

El avance del frente afectará a gran parte del tramo central desde la tarde de este domingo:

Valparaíso y Quinta Región: Mientras Valparaíso mantendrá un día gris, en Los Andes se proyectan chubascos vespertinos.

O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío: Rancagua registrará una tarde inestable con precipitaciones, mientras que en Talca, Chillán y Concepción la jornada estará acompañada de chubascos y probables tormentas eléctricas.

El escenario en el norte y el sur del país.

En la zona norte predominará la estabilidad y el sol en ciudades como Arica, Iquique y Calama, esta última con una mínima helada de 7°C. En tanto, Antofagasta, Copiapó y La Serena mantendrán abundante cobertura nubosa.

En el sur, el sistema frontal dejará chubascos desde la región de Los Lagos hasta Aysén, afectando con fuerza a Puerto Montt, Castro y Puerto Aysén, mientras que en la zona austral (Punta Arenas y Puerto Williams) las nubes dominarán con extremas que no superarán los 11°C.

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