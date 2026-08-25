Consumo de café de grano sigue ganando espacio en Chile: Empresa busca "democratizar" la experiencia

25 ag. 2026 - 16:13 hrs.

Chile deja atrás, poco a poco, su tradicional perfil de país “tetero”. Aunque el té continúa presente, el café gana terreno y registra un crecimiento anual cercano al 6%, muy por encima del 2,2% del té.

La tendencia también se refleja en los hábitos de los adultos: cerca del 70% de los mayores de edad en Chile consume café semanalmente. La bebida se ha incorporado con mayor fuerza a las rutinas cotidianas, tanto en el hogar como en el trabajo.

Dentro de la categoría también existe un cambio en las preferencias. El café instantáneo, que antes representaba cerca del 70% del mercado, hoy concentra aproximadamente el 66%. En paralelo, el café de grano entero y molido ha aumentado un 25%.

Democratizar el café

Estas cifras evidencian una búsqueda por productos de mayor calidad y han abierto espacio para el café de especialidad, una categoría que durante años estuvo asociada a precios elevados y a un público reducido.

“Era percibido como un producto caro y exclusivo. Propusimos democratizarlo, manteniendo los estándares en la selección del tueste y su frescura”, explica Giancarlo Giglio, Gerente de Marketing y Retail de Señor K.

Con una década de trayectoria, la firma chilena ha experimentado un fuerte crecimiento. Durante los últimos dos años, sus ventas aumentaron un 540%, mientras que en el canal digital registra una tasa de recompra del 70%.

Uno de los factores detrás de esta expansión está en el origen de los granos. El 70% proviene de Colombia, mientras que la oferta también incorpora cafés de Perú, Honduras y Brasil, además de blends con distintos orígenes.

La frescura es otro elemento relevante. En todos sus canales de venta, los cafés distribuidos fueron tostados hace no más de dos semanas, buscando conservar mejor sus características y entregar una experiencia de mayor calidad.

“Entendimos que el crecimiento de la categoría dependía de educar al consumidor, explicando los orígenes de los granos y su diferencia con el café comercial”, señala Giglio.

La compañía trabaja directamente con las fincas productoras para acercar información sobre los granos y sus características. “Queremos acercar el café fresco de alta calidad a todos los chilenos”, concluye el especialista.