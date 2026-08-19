"Es todo muy raro": Camilo Huerta rompe el silencio tras quedar con arresto domiciliario total

19 ag. 2026 - 21:25 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de cumplir con su jornada de formalización ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en el marco de la "Operación Imperio Ámsterdam", Camilo Huerta abandonó las dependencias judiciales con sus medidas cautelares claras: arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los demás imputados de la causa.

La investigación de la Fiscalía, que contempla un total de 44 imputados por presunta asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos a través de dispensarios de cannabis medicinal, fijó una posición cautelar para Huerta.

"Estoy muy fuerte, pero muy preocupado"

A su salida, pasadas las 20:00 horas, el chico reality entregó sus primeras impresiones tras enfrentar la imputación de cargos y se refirió al estado de los pacientes que recurrían a los recintos investigados.

"Estoy muy tranquilo. Quiero mandarle un saludo en especial a Paulita, porque ella fue la que me preparó para vivir esta experiencia lo más estoico posible", comenzó señalando Huerta. "Estoy muy bien, estoy muy fuerte, estoy muy contento, pero a la vez también estoy muy preocupado por las familias de mis compañeros, que están sufriendo, la están pasando mal", agregó.

En esa misma línea, remarcó los fines terapéuticos vinculados a la distribución del cannabis: "Me preocupa también mucho el tema de que hoy día dos mil pacientes estén recurriendo al mercado ilegal consumiendo esto. Me preocupa también que hay pacientes, niños de seis años, que sufren crisis de epilepsia, que tienen entre 30 y 70 crisis, y con estos medicamentos se les bajan a cero".

Las críticas a la investigación

Consultado sobre las imputaciones y la estructura legal del caso, Huerta tildó la situación como extraña y defendió el estándar del proyecto en el que participó: "Hay una empresa, una empresa muy seria, que es la primera a nivel latinoamericano que trabaja en esto. Así que parece que todo esto es muy raro", cuestionó.

Asimismo, arremetió contra la filtración de antecedentes judiciales previa a las audiencias: "Me impresiona que los medios de comunicación tengan primero la información que nosotros, que la Fiscalía les pase la información”, apuntó.

Finalmente, al ser consultado por si considera justa la cautelar de arresto domiciliario total decretada por el tribunal mientras avanza el plazo de investigación: "Debería estar sin nada", concluyó antes de retirarse a cumplir con la medida cautelar impuesta.