Tras récord de 2 mil camiones cruzando a Chile en dos días: Adelantan apertura del Paso Los Libertadores hacia Argentina

19 ag. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un adelanto en el cronograma de contingencia del Sistema Integrado Cristo Redentor informaron las autoridades fronterizas tras la positiva evaluación de los primeros días de funcionamiento del paso. Luego de lograr un despeje masivo de camiones de carga desde territorio argentino, Chile y Argentina acordaron adelantar para este jueves 20 de agosto la reapertura del tránsito para camiones que viajen en dirección a Argentina.

La medida se adoptó gracias al ágil desempeño de las instituciones de control en el Complejo Fronterizo Los Libertadores y en el Puerto Terrestre de Los Andes, permitiendo descongestionar la alta acumulación de vehículos de carga registrada tras los 34 días de cierre por acumulación de nieve, la cual rondaba los 5 mil camiones repartidos a ambos lados de la cordillera.

Récord de cruce y sentido único de circulación

Durante las dos primeras jornadas del Plan de Reapertura, más de 2 mil vehículos de transporte de carga lograron atravesar la frontera. De hecho, solo en la primera jornada se registró el cruce de 1.348 camiones, lo que representa una cifra récord para la temporada invernal en la alta montaña.

Con este antecedente, el desplazamiento desde Chile hacia Argentina quedará habilitado a contar de este jueves entre las 08:00 y las 20:00 horas (de 09:00 a 21:00 horas en Chile y Argentina, respectivamente). El flujo operará en sentido único desde la zona de Guardia Vieja (Chile) hasta la localidad de Uspallata (Argentina), tras lo cual la circulación recuperará su dinamismo normal en ambas direcciones.

Para evitar congestión en las rutas 57 CH y 60 CH, la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes estará coordinando de forma directa la salida de las máquinas desde los parqueaderos habilitados en la zona.

¿Cuándo abrirá para vehículos particulares y turistas?

Aunque el tránsito actual sigue reservado exclusivamente para el transporte de carga terrestre, las autoridades adelantaron que se están realizando las gestiones para retomar el flujo de vehículos particulares, buses de pasajeros y el acceso a los centros invernales como Portillo.

Al respecto, el delegado presidencial de la región de Valparaíso indicó que este jueves por la tarde sostendrán una reunión clave con las autoridades argentinas para definir la programación del fin de semana.