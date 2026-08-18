Avanza proyecto que prohíbe las carreras de galgos: Estas son las sanciones que contempla la iniciativa

18 ag. 2026 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

Las carreras de galgos podrían llegar a su fin en Chile. La Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto que busca prohibir esta actividad en todo el territorio nacional y que establece sanciones tanto para quienes participen en ella como para quienes la promuevan o faciliten.

La iniciativa obtuvo 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones, y ahora deberá continuar su tramitación en la Comisión de Medio Ambiente, luego de que recibiera indicaciones para su discusión en particular.

Prohibición para todas las razas

El proyecto modifica la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía e incorpora un nuevo artículo 11 bis.

Su principal disposición establece que "se prohíbe toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional".

La propuesta también contempla qué ocurrirá con los animales utilizados en estas actividades. Los perros deberán ser rescatados y entregados a una organización inscrita en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro Promotoras de la Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía.

Estas entidades deberán encargarse de su saneamiento, esterilización, cuidado y posterior reubicación con una persona u organización que asuma su tenencia responsable.

Multas, cárcel e inhabilidad para tener animales

El proyecto establece sanciones diferenciadas según el vínculo de las personas con las carreras.

Quienes las organicen o participen arriesgarían presidio menor en su grado medio y una multa de entre 20 y 40 UTM, que a agosto de 2026 equivale a entre $1.432.980 y $2.865.960.

A esto se sumaría una inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales, además del pago de los gastos en que incurra la institución encargada del rescate y cuidado de los perros.

En tanto, quienes promuevan, faciliten o difundan las carreras por cualquier medio arriesgarían una multa de entre 5 y 20 UTM.

El texto agrega que las personas condenadas por esta última conducta no podrán solicitar la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena.

Rechazan proyecto que buscaba regular las carreras

La Cámara también tuvo sobre la mesa una segunda propuesta, pero con un enfoque distinto: en vez de prohibir las carreras de perros, buscaba establecer reglas para permitir su realización bajo determinadas condiciones.

La iniciativa fue rechazada por 50 votos a favor, 68 en contra y 10 abstenciones.

El proyecto contemplaba, entre otras medidas, controles veterinarios, requisitos para las pistas, condiciones de seguridad y restricciones a prácticas que pudieran provocar daños o lesiones a los animales.

De esta manera, la propuesta que sigue avanzando es la que busca establecer una prohibición total de las carreras de perros.

El proyecto todavía debe seguir su tramitación

La aprobación de este martes corresponde a la discusión en general, por lo que la iniciativa todavía no se convierte en ley.

Como recibió indicaciones, deberá regresar a la Comisión de Medio Ambiente para continuar con su análisis y votación en particular. Posteriormente, seguirá su recorrido legislativo antes de una eventual entrada en vigencia.