"Es extremadamente grave": Video muestra a personas "maquillando" salmón en mal estado en Puerto Montt

04 jul. 2026 - 03:15 hrs.

¿Qué pasó?

Indignación ha generado un video en el que se puede ver a personas "maquillando" filetes de salmón que luego se venden en el mercado informal de la zona sur del país, específicamente en Puerto Montt.

En el registro compartido por el medio El Llanquihue se pueden ver los filetes en una mesa mientras personas utilizan brochas para aplicarles algún químico líquido, mientras otra usa un secador de pelo para que se seque. Todo esto para "maquillar" el salmón, es decir, mejorar su aspecto, ya que debe estar descompuesto.

Pese a que se desconoce el local o las personas específicas que están vendiendo estos productos en mal estado, las autoridades advirtieron sobre las consecuencias de esta práctica.

¿Qué dijeron las autoridades?

"Es extremadamente grave y confirma lo grave que puede ser el robo de salmones", señaló Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón. La representante también agregó que el ilícito afecta "a la confianza en una industria estratégica para Chile".

Por otro lado, el gerente general de Salmón Chile, Tomás Monge, precisó que "pese a contar con avances relevantes, lamentablemente siguen ocurriendo robos en los que se atenta contra la integridad de choferes y se daña el patrimonio de las empresas".

"Se sigue comercializando salmón y trucha en diversos puntos de la región, poniendo en riesgo a la población. Pedimos a los consumidores que adquieran salmón únicamente en el comercio establecido y a verificar que tenga su embalaje y etiquetado correspondientes", concluyó Monge.