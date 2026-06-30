Documentos judiciales de Haití revelan vínculo entre imputado por tráfico de NNA y hallazgos del informe de Contraloría

30 jun. 2026 - 17:01 hrs.

En la última semana, la Fiscalía allanó una serie de agencias de viajes vinculadas a ciudadanos de nacionalidad haitiana. Las empresas están en la mira de la Fiscalía y de la Contraloría, pues son estas agencias las que coordinan y ejecutan la llegada de niños haitianos en procesos de reunificación familiar.

Una de esas agencias es Ciarana SpA, representada por el ciudadano haitiano Jameson Charles. La empresa sale mencionada en el reciente informe de Contraloría, en el marco de una denuncia que presentó un ciudadano haitiano ante el ente contralor.

En el informe se relata que el ciudadano pagó $3.500.000 a la agencia Ciarana SpA para que su hijo y su esposa viajaran desde Haití hacia Chile. “No obstante, cuando sus familiares fueron a abordar el vuelo, en el aeropuerto de Haití, se detuvo a su cónyuge, ya que en la nómina de pasajeros ella aparecía a cargo de 5 NNA, siendo acusada de tráfico de menores”, se lee en el documento del ente fiscalizador.

Dicha detención se dio en el marco de una investigación por tráfico de menores y falsificación de documentos llevada adelante por el Ministerio Público de Haití, y a la cual Mega Investiga tuvo acceso.

Los antecedentes de esa investigación quedaron consignados en un documento del Tribunal de Primera Instancia de Croix-des-Bouquets (Haití), y ahí se relata que el 27 de febrero de 2025, tres ciudadanos se disponían a abandonar Haití con destino a Chile desde el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture junto a 11 menores de edad.

Según se lee en el documento, cuando el grupo iba a pasar por “el mostrador de facturación (comptoir d'enregistrement), fueron sometidos a un control en el que se verificaron minuciosamente los documentos de viaje de los menores, específicamente las autorizaciones de viaje y de salida. Los agentes consideraron que dichos documentos no cumplían con las exigencias reglamentarias, por lo que se les impidió viajar y se les apartó”.

Ante esta situación, se alertó a la Brigada de Protección de Menores, que intervino en el lugar y retuvo a los tres sospechosos. Los antecedentes derivaron en una investigación judicial en contra de los tres ciudadanos haitianos: Therline Petit-Frère (30), Nerline Marc (37), ambas mujeres, y el ciudadano Jonas Michel (42).

La primera de ellas, Petit-Frère, es la esposa del ciudadano haitiano que denunció este antecedente ante la Contraloría, y cuya denuncia quedó consignada en el reciente informe.

La firma de un notario muerto

En el documento del tribunal haitiano se recogen las declaraciones de las dos mujeres que fueron detenidas por la policía haitiana. Ambas, Petit-Frère y Marc, aseguraron que “viajaban para reunirse con sus respectivos esposos en Chile, y que una agencia con sede en Chile organizó todo el viaje. Afirmaron que simplemente accedieron a ayudar a los padres para que los niños se reencontraran con ellos”.

La declaración es concordante con la que entregó el ciudadano que acudió a Contraloría y señaló que la agencia en cuestión era Ciarana SpA.

Con todo, el tribunal haitiano pese a recoger estas declaraciones, desestimó una eventual red de tráfico: “Se determinó que los inculpados no reclutaron, transportaron ni alojaron a los menores con fines de explotación (…) los cargos son insuficientes para enviarlos a juicio por el delito de trata de niños”.





Sin embargo, los tres ciudadanos fueron acusados por viaje irregular y falsificación de documentos públicos, pues presentaron autorizaciones de salida de menores que resultaron ser falsas. En la resolución del tribunal haitiano se advierte que se encontraron 11 autorizaciones de viaje de menores de edad firmadas por un notario que había fallecido cinco años antes del viaje.

Los jueces de ese país concluyeron que los acusados no podían alegar ignorancia ni buena fe, ya que firmaron personalmente documentos que sabían que eran falsos. Los tres ciudadanos haitianos fueron llevados a juicio por delitos de falsificación y viaje irregular.

Ciarana y los vínculos en la causa por tráfico de menores

El caso incluso fue publicado por el medio de investigación haitiano Satélite 509, donde se revela que este acontecimiento se enmarca en una investigación por tráfico de menores que involucra a Jameson Charles, representante de la agencia Ciarana en Chile.

Charles está en la mira de la Fiscalía Centro Norte por sus nexos con una banda transnacional dedicada al tráfico de migrantes, donde dos de sus líderes fueron formalizados la semana pasada.

En el marco de esa indagatoria, la Fiscalía consiguió una orden judicial para allanar tanto la oficina de Ciarana en Quilicura como el domicilio de Charles, el dueño de la agencia, según informó El Mercurio. Se investiga una serie de transferencias entre Ciarana y una de las agencias que manejaban los dos sujetos que fueron formalizados la semana pasada por tráfico de migrantes.

Agencia Ciarana SpA

El tercer ciudadano involucrado en el juicio del tribunal de Haití figura con residencia en Chile. Se trata de Jonas Michel, chofer de camión, casado y padre de dos hijos. Michel era uno de los adultos a cargo de NNA en el frustrado viaje que organizó Ciarana desde Haití hacia Chile.

Mega Investiga pudo corroborar que Michel también figura en el informe de Contraloría como uno de los adultos que recurrentemente viajaba a cargo de niños desde Haití en procesos de reunificación familiar.

Según consigna el informe, Michel viajó en al menos dos ocasiones a cargo de menores. Primero, en un vuelo el 13 de diciembre de 2024 a cargo de 10 NNA, y luego, el 25 de diciembre del mismo año, a cargo de otros 7 menores de edad.

Hasta ahora, los hallazgos del informe de Contraloría no daban cuenta de delitos de tráfico de migrantes; sin embargo, la investigación penal que lideran los fiscales Carolina Suazo y Francisco Jacir estrecha cada vez más los antecedentes de agencias que organizaron viajes de menores de edad con documentación falsa en medio de presuntos delitos de tráfico de migrantes.