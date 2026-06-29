Chilena destacó en extenuante prueba en la selva valdiviana: Se quedó con el primer lugar en los 44K

29 jun. 2026 - 15:54 hrs.

Valdivia volvió a ser escenario de uno de los desafíos más exigentes del calendario deportivo nacional con una nueva edición de Torrencial Chile by UTMB. La competencia, parte del circuito internacional, reunió a miles de corredores que durante tres jornadas enfrentaron senderos técnicos, lluvia constante y los desniveles característicos de la selva valdiviana y la Cordillera de la Costa.

La edición 2026 contempló recorridos de 6K, 12K, 21K, 44K, 65K y 100K, convocando tanto a corredores nacionales como internacionales que se atrevieron a desafiar las condiciones extremas del sur de Chile. Barro, viento, frío y humedad fueron parte del paisaje habitual durante toda la competencia, transformando cada kilómetro en una prueba tanto física como mental.

Chilena entre las mejores

El resultado más destacado de la jornada fue el de Constanza Leal del Team Salomon, quien se quedó con el primer lugar femenino en la distancia de 44K, recorrido que reunió a 450 corredores y que tenía el mayor index UTMB promedio femenino de toda la competencia, es decir, el nivel más alto de exigencia técnica entre las participantes.

"Torrencial Valdivia siempre es un tremendo desafío deportivo, principalmente porque se realiza en la selva valdiviana, en condiciones climáticas extremas de lluvia, viento, barro, frío, humedad, raíces", relató Leal sobre la experiencia, destacando lo exigente que resultó esta edición tanto por el terreno como por el nivel de las competidoras.

La corredora también valoró el nivel de la competencia internacional que enfrentó durante la carrera. "Logré el 1º lugar general de las mujeres, con una fuerte competencia extranjera, con una excelente corredora mexicana y peruana, y las mejores chilenas también en la distancia", señaló, reconociendo que el triunfo no fue sencillo frente a un pelotón de alto nivel.

En este exigente contexto, los atletas de Salomon tuvieron una destacada participación, logrando resultados importantes en distintas distancias del evento. Su desempeño reafirma el compromiso de la marca con el desarrollo del trail running nacional, una disciplina que sigue ganando adeptos año tras año en el país.

Va por más

Para Leal, esta carrera tiene además un significado especial dentro de su planificación deportiva de cara a la temporada.

"El objetivo era desafiarme en una distancia más corta, como a un camino preparatorio para los 100 kilómetros de la Courmayeur-Champex-Chamonix de UTMB Mont-Blanc en agosto", explicó, dejando claro que Torrencial fue solo una parada dentro de un calendario mucho más ambicioso.