Temblor se registra en la zona norte: conoce la magnitud y epicentro del sismo

28 jun. 2026 - 07:34 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana del domingo 28 de junio, se registró un sismo de magnitud 4.2 a las 07:26 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 60 km al este de Socaire en la región de Antofagasta, con una profundidad de 242 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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