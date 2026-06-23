Balacera durante velorio en Peñalolén dejó dos heridos de gravedad: Investigan presunta rivalidad entre barras

23 jun. 2026 - 07:05 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hombres resultaron gravemente heridos luego de recibir disparos durante un velorio que se realizaba en la comuna.

Según la información disponible, cerca de diez personas distribuidas en cuatro automóviles llegaron hasta el lugar en calle Tres Poniente. En medio de una discusión, los sujetos dispararon a los asistentes, impactando a dos chilenos de 36 años.

Uno de los heridos fue trasladado al Hospital Luis Tisné, mientras que un segundo ingresó al Hospital del Salvador.

Investigación apunta a posible conflicto entre barras

Entre las versiones entregadas por testigos, se señala las personas que participaban del velorio tendrían vínculos con una barra de fútbol, mientras que quienes llegaron al lugar y protagonizaron el ataque corresponderían presuntamente a hinchas de un club rival.

Estos antecedentes aún deben ser corroborados por la Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de las diligencias que se encuentran en desarrollo.