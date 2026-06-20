Irán anuncia cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel al Líbano

20 jun. 2026 - 09:47 hrs.

¿Qué pasó?

El mando militar central de Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en el sur de Líbano, al considerarlos una violación de su acuerdo con Estados Unidos.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, la institución anunció que el estrecho "será cerrado al paso de navíos" y apuntó que este "primer paso es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo".

La nota también advirtió que, "si la agresión continúa, se planificarán nuevas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones".

Israel bombardea el sur de Líbano pese a tregua anunciada con Hezbolá

Israel realizó este sábado bombardeos mortíferos en el sur de Líbano y denunció lanzamientos de proyectiles de Hezbolá a pesar del anuncio de un alto al fuego en sus combates que amenazan el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El memorando de entendimiento firmado esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el iraní, Masud Pezeshkian, contempla un cese de hostilidades en todos los frentes de la guerra, incluido Líbano, una condición clave para Irán.

Pero la nueva fase de negociaciones que debía comenzar el viernes en Suiza quedó aplazada indefinidamente después de que Israel matara a decenas de personas en el Líbano en bombardeos como represalia a la muerte de cuatro soldados.

El viernes por la tarde, un funcionario estadounidense anunció un alto el fuego entre Israel y Hezbolá. El embajador israelí en Washington aseguró que lo iban a respetar si el partido-milicia proiraní también lo hacía.

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