Sobrevivió 5 días en el bosque junto a su perro: comió raíces y logró salir con vida en Quellón

19 jun. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

Cinco días desaparecida, enfrentando el frío, la lluvia y las difíciles condiciones de una zona boscosa. Así sobrevivió una mujer de 54 años que fue encontrada con vida en Quellón, región de Los Lagos, luego de permanecer perdida mientras buscaba animales en un sector rural.

La mujer apareció acompañada por su fiel perro "Cheme", quien permaneció junto a ella durante toda la emergencia. Según los antecedentes conocidos, Doris logró subsistir alimentándose de raíces y frutos silvestres mientras intentaba encontrar ayuda en medio del bosque.

Tras caminar varios kilómetros, la mujer llegó hasta las cercanías de la Escuela de Quilen, donde pidió auxilio. Vecinos y trabajadores del establecimiento la asistieron antes de que fuera trasladada por Carabineros hasta el Hospital de Quellón para recibir atención médica.

"Tenía mucha sed y mucha hambre"

Una de las personas que colaboró en la asistencia de la mujer, fue una de las vecinas del sector, quien relató cómo se produjo el inesperado encuentro con la mujer desaparecida.

"Salí de mi casa, abrí la puerta y de repente escucho que gritaba, llamaba a mi esposo porque ella lo conoce. Reconocí el perrito, y ahí llamé a la escuela, gracias a Dios estaba el fonoaudiólogo", contó.

La vecina además recordó las difíciles condiciones en que se encontraba la mujer al momento de ser encontrada. "Con la profe preparamos leche tibia rápidamente para darle, porque nos decía que tenía mucha sed, mucha hambre", señaló.

Amplio operativo de búsqueda

La mujer había sido vista por última vez el pasado domingo 14 de junio, cuando ingresó junto a su esposo y su perro a un sector de campo en San Juan de Chadmo para buscar animales.

Sin embargo, el hombre regresó solo al domicilio, situación que motivó la presentación de una denuncia por presunta desgracia y el despliegue de un amplio operativo de búsqueda por parte de equipos de emergencia y voluntarios en la zona.

Tras cinco días de intensa búsqueda, la historia tuvo un desenlace positivo. La mujer logró salir por sus propios medios del bosque y reencontrarse con quienes la buscaban, siempre acompañada por "Cheme", el perro que no la abandonó durante los días más difíciles de su supervivencia.