Video muestra a bovinos escapando por calles de Temuco tras volcamiento de camión que los transportaba

17 jun. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un inusual accidente de tránsito registrado durante la tarde de este martes en Temuco provocó la fuga de 18 bovinos por distintos sectores de la ciudad, luego que un camión que transportaba ganado volcara en el sector Amanecer.

Videos captados por testigos muestran a varios de los animales corriendo por calles y avenidas de la capital regional tras escapar del vehículo accidentado, situación que obligó a desplegar un amplio operativo para su ubicación y recuperación.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Recabarren con Los Pioneros, donde el camión terminó volcado por causas que están siendo investigadas.

Video captó a los animales huyendo por la ciudad

Las imágenes muestran a los novillos desplazándose por distintas calles pocos minutos después del volcamiento del acoplado, mientras conductores reducen la velocidad ante la inesperada presencia de los animales.

Según los registros, el remolque perdió estabilidad durante una maniobra y terminó volcado sobre uno de sus costados, permitiendo que parte de la carga escapara.

Despliegan operativo con dron para recuperar a los novillos

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, producto del volcamiento los 18 animales que eran transportados quedaron dispersos por distintos puntos de la ciudad.

La jefa operativa de la 2ª Comisaría de Temuco, Mayor Susana Sáenz Solar, explicó que algunos de los bovinos resultaron lesionados tras el accidente.

"Producto del volcamiento, algunos (bovinos) quedaron lesionados y los otros salieron en diferentes direcciones por la ciudad de Temuco", señaló.

Una mujer resultó lesionada tras ser impactada por un bovino

La oficial confirmó además que uno de los animales lesionó a una mujer adulta mientras escapaba por la ciudad.

"Producto de ello, uno de estos bovinos lesiona a una mujer adulta, de aproximadamente unos 25 años", indicó.

En relación con el conductor del camión, la institución precisó que "no se encontraba bajo los efectos del alcohol, tiene la documentación al día".

Operativo incluyó drones para localizar a los animales

Debido a que los bovinos escaparon en distintas direcciones y representaban un potencial riesgo para conductores y peatones, las autoridades desplegaron un operativo especial que contó con apoyo de la Municipalidad de Temuco.

Carabineros también utilizó drones para monitorear los desplazamientos de los animales y coordinar las labores de búsqueda.

"Hubo una cooperación de parte de personal de la Municipalidad de Temuco y también hubo que trabajar con dron, debido a que estos bovinos salieron en diferentes direcciones por la ciudad de Temuco", explicó la oficial.

Los 18 bovinos ya fueron ubicados

Tras varias horas de trabajo, los equipos desplegados lograron localizar a todos los animales que escaparon luego del accidente.

"Ya se encontraron los 18 bovinos, ahora al momento solamente nos encontramos a la espera de terminar de sacar los bovinos que se encuentran en diferentes lugares de la ciudad de Temuco", concluyó la autoridad policial.