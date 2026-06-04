Prestigiosa tienda con presencia en el MUT lanza nueva apuesta ligada al invierno

04 jun. 2026 - 07:42 hrs.

El invierno obliga a la moda a reinventarse. Las marcas que logran mantener su identidad estética sin sacrificar la funcionalidad del abrigo, la textura y el color son las que terminan marcando la diferencia en una temporada donde el guardarropa cambia por completo y el consumidor busca prendas que lo acompañen más allá de la ocasión puntual.

En Chile, el mercado de la moda invernal ha madurado considerablemente en los últimos años. Cada vez hay más propuestas locales que entienden el frío como una oportunidad creativa, apostando por materiales de calidad, siluetas trabajadas y colecciones que dialogan con las tendencias globales sin perder el sello propio que las hace reconocibles dentro de la escena local.

La apuesta de marca

En ese contexto llega el nuevo drop invernal de Joia, una propuesta que consolida el camino que la marca ha ido construyendo temporada a temporada. La colección apuesta por prendas de abrigo que tienen una paleta de colores que equilibra los tonos neutros con acentos más atrevidos propios de la temporada.

Entre las piezas destacadas del drop aparecen los sacos de punto grueso, los abrigos de corte amplio y las chaquetas con volumen, todas pensadas para combinarse entre sí o con prendas básicas del guardarropa de cada persona. La coherencia entre las piezas es uno de los elementos que más se nota al ver la colección completa, donde cada prenda parece haber sido diseñada pensando en las demás.

Los materiales también juegan un rol central en esta entrega. El uso de lanas, mezclas texturadas y telas con cuerpo le da a cada prenda una presencia que va más allá del diseño, haciendo que la experiencia de usar cada pieza sea parte del atractivo. Un detalle que no pasa desapercibido para quienes valoran la calidad por encima de la cantidad.

La paleta de la colección transita entre el camel, el gris, el negro y el crudo, con apariciones puntuales de tonos más saturados que rompen la monotonía sin perder la coherencia general del drop. Una selección cromática que facilita la combinación entre prendas y que resulta especialmente útil para quienes buscan armar conjuntos completos desde una sola colección.

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El drop también incluye accesorios que complementan los looks invernales, desde gorros y bufandas hasta bolsos con texturas que siguen la misma línea estética del resto de las prendas.

El drop está disponible a través del sitio web y canales oficiales de la marca, donde además se pueden encontrar looks completos armados con las piezas de la colección para quienes buscan inspiración antes de elegir sus favoritas para la temporada.

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