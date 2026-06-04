Con drones y traducción instantánea: El plan de Providencia para proteger a turistas en vacaciones de invierno

04 jun. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con drones de vigilancia aérea que entregan recomendaciones de seguridad en español y en portugués, la Municipalidad de Providencia comenzó la implementación del denominado Plan Seguridad Turística.

La iniciativa que busca brindar mayor resguardo a quienes visitan la comuna durante las vacaciones de invierno, especialmente a los turistas brasileños.

El plan también incluye patrullajes con personal bilingüe y cámaras corporales con traducción instantánea para facilitar la atención de visitantes extranjeros.

Hay un refuerzo de las fiscalizaciones a taxis, casas de cambio y tiendas de arriendo de ropa deportiva.

Patrullajes enfocados en ejes comerciales y gastronómicos

"Estamos reforzando la seguridad durante el invierno debido al aumento de turistas que llegan a nuestra comuna, manteniendo al mismo tiempo los servicios preventivos que ya realizamos", dijo el alcalde Jaime Bellolio.

Y agregó que "tendremos más patrulleros y fiscalizadores en las calles, especialmente en sectores con alta afluencia de visitantes, como Barrio Italia, Bellavista, los principales polos gastronómicos y el entorno del Costanera Center".

"Adicionalmente, todos nuestros patrulleros cuentan desde ahora con cámaras corporales equipadas con tecnología de traducción simultánea en más de 50 idiomas, lo que permitirá una comunicación más fluida con los visitantes extranjeros cuando sea necesario. Esto es fundamental para mejorar la atención y la seguridad, especialmente en situaciones de emergencia", detalló el jefe comunal.

Fiscalización al comercio ambulante y llamados al autocuidado

Junto con ello, se intensificarán los operativos contra el comercio ambulante ilegal en distintos puntos con mayor presencia en terreno de equipos municipales y el apoyo de Carabineros.

En ese contexto, se reiteró el llamado a no comprar en el comercio ilegal, recordando que quienes lo hagan se exponen a multas.