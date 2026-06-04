Temblor afecta a la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 17:59 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 36 kilómetros al noroeste de Mina Collahuasi, a 98,7 kilómetros de profundidad.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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