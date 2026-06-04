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Temblor afecta a la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 17:59 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 36 kilómetros al noroeste de Mina Collahuasi, a 98,7 kilómetros de profundidad.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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