Luis Cordero defiende gestión de Gabriel Boric en Seguridad: "Se tradujo en la primera política contra el crimen organizado"

03 jun. 2026 - 13:48 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó diversos temas vinculados a la seguridad pública, defendiendo la gestión del expresidente Gabriel Boric en la materia.

En conversación con Radio Infinita, Cordero respondió a los cuestionamientos formulados por José Antonio Kast durante la Cuenta Pública respecto a la evolución de los indicadores de seguridad durante la administración de Boric.

Según sostuvo Cordero, la evaluación debe considerar el complejo escenario que enfrentó el país en los años 2021 y 2022, destacando la implementación de políticas públicas, el fortalecimiento institucional y la inversión en seguridad.

"La gestión del Presidente Boric en materia de seguridad se tradujo en la primera política contra el crimen organizado, una destinación histórica de recursos en seguridad y la promoción de acuerdos legislativos significativos", señaló.

Asimismo, destacó algunos indicadores que, a su juicio, muestran avances en la materia, como la disminución de la tasa de homicidios, la reducción de los hechos de violencia en la Macrozona Sur y la caída de los ingresos irregulares por la frontera norte.

"Los resultados van a mostrar cómo un Gobierno que recibió una situación muy conflictiva pudo abordarla con pragmatismo", afirmó Cordero.

Cordero defiende experiencia de Trinidad Steinert

Consultado sobre la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad, Luis Cordero respaldó su trayectoria y experiencia dentro del Ministerio Público.

"Yo creo que ella cumplía todo el perfil. Había estado 20 años en el Ministerio Público", sostuvo el exministro de Seguridad.

Cuestiona registro nacional de vándalos

Otro de los temas abordados por el exministro fue el registro nacional de vándalos anunciado por el Presidente José Antonio Kast, iniciativa que busca identificar a personas sancionadas por hechos de violencia e incivilidades.

Cordero manifestó sus reparos respecto de algunas de las consecuencias asociadas a dicha propuesta, señalando que podrían existir problemas de constitucionalidad.

"En nuestro país no se puede sancionar con la pérdida de derechos previsionales. La Constitución lo prohíbe", afirmó.

En esa línea, explicó que medidas como retirar beneficios estatales o establecer sanciones de carácter permanente podrían ser desproporcionadas. Además, recordó que existen precedentes en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto de este tipo de restricciones.

Para el exministro, el debate debería centrarse en cómo enfrentar las incivilidades que afectan la percepción de seguridad de la ciudadanía. "Cuando hablamos de ese registro de vándalos, en verdad debiéramos volver a analizar lo que yo creo que es genuinamente importante, que es cómo abordamos las incivilidades que son muy disruptivas y generan mucho temor en la población", planteó.