Temblor en el sur de Perú se percibe en la zona norte: Revisa la magnitud que alcanzó el movimiento telúrico

19 abr. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 14:20 horas, un temblor de magnitud 4.2 se registró en el sur de Perú se percibió en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 32 km al este de Tacna, cerca de la frontera con la región de Arica y Parinacota. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 135 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor