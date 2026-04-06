"Su recuperación es milagrosa": Hijo de inspectora apuñalada en Calama actualiza su estado de salud

06 abr. 2026 - 14:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un esperanzador avance en su estado de salud registró en las últimas horas la inspectora que fue apuñalada por un alumno en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, región de Antofagasta.

La mujer, que permaneció en riesgo vital tras el ataque, logró salir de esa condición crítica, lo que fue destacado por su familia como un verdadero milagro.

Cabe recordar que el incidente ocurrió el pasado 27 de marzo, cuando un joven de 18 años llevó a cabo un brutal ataque contra miembros de la comunidad escolar, que terminó con Haydée Moya internada de gravedad y con otra inspectora, María Victoria Reyes, asesinada. También hubo tres alumnos de segundo medio heridos.

"Su recuperación es milagrosa"

El hijo de la inspectora, Inti Alavia, quien también es concejal de Calama, entregó detalles sobre su evolución en conversación con BioBioChile, valorando el cambio en su estado de salud tras días de extrema preocupación. "Su recuperación es milagrosa", expresó.

El familiar también destacó que la funcionaria ha mostrado avances significativos, aunque su recuperación continúa y deberá seguir bajo cuidados médicos. "Va avanzando; creo que se va a recuperar físicamente, no sé si en un 100%", afirmó.

En ese sentido, reveló que, cuando le sacaron el tubo que mantenía, "pudimos comunicarnos a través de señales; pero ya podemos conversar y está consciente de lo que pasó".

De riesgo vital a una evolución favorable

Cabe recordar que la inspectora municipal resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma blanca mientras cumplía sus funciones en el establecimiento educacional.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia a un recinto asistencial, donde permaneció internada en estado crítico durante varios días. "Llegó al hospital, casi muriéndose, porque los cortes eran muy profundos, entre medio tuvieron que reanimarla, a cómo está hoy; yo no le doy una explicación científica".

Por ello, la inspectora aún no sabe la lamentable noticia de la pérdida de su compañera de funciones: "El psiquiatra nos dijo que teníamos que esperar un poco para informarle, porque está sin redes sociales, con las visitas de la familia, más que nada para darle la tranquilidad de que todos estamos bien, que tiene que recuperarse", contó su hijo.

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