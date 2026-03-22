Sismo se registró esta madrugada en el norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del temblor

22 mar. 2026 - 05:16 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 22 de marzo se registró un sismo de magnitud 4,6 en la región de Arica y Parinacota, cuando el reloj marcaba las 05:02 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 22 kilómetros al suroeste de Visviri, a 141 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.