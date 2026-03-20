Tiene 19 pisos y está a cargo de los creadores del MUT: Así será el nuevo centro comercial Nido Lucía en Santiago Centro

20 mar. 2026 - 12:21 hrs.

Un nuevo centro comercial y gastronómico llegará a Santiago con el proyecto Nido Lucía, iniciativa a cargo de Territoria, empresa detrás del Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

Este nuevo espacio comercial busca revitalizar la comuna de Santiago y estará situado donde anteriormente figuraba el edificio de Enel, en avenida Santa Rosa, a pocas cuadras del metro Santa Lucía.

Un nuevo espacio de ciencia y comercio

Según contó la empresa al diario El Mercurio hace un tiempo, Nido Lucía busca unir dos mundos: un mercado urbano similar al MUT, con un gran polo de emprendimiento tecnológico, científico y digital. De hecho, NIDO significa "Nodo de Innovación, Desarrollo y Oportunidades".

El edificio de 19 pisos, además de todas sus zonas exteriores, reunirá comercio, cultura, ciencia, gastronomía y áreas verdes en un espacio de 45 mil metros cuadrados, en una inversión de 160 millones de dólares.

El edificio principal contará con la presencia de oficinas de varias instituciones, como universidades, bancos, fundaciones, la Municipalidad de Santiago y Metro, pero también dispondrá de varios espacios de encuentro para los visitantes.

Así será Nido Lucía

En cuanto al área comercial, esta se concentrará en el mercado urbano de tres pisos que estará a un costado del edificio principal. A su vez, habrá una plaza, restaurantes y espacios culturales, y se construirá otro edificio de madera de cinco pisos destinado a la "innovación".

“El proyecto está orientado a personas a las que les gusta vivir en el centro de Santiago o que trabajan ahí, que quieren mejorar su calidad de vida viviendo en un lugar con más espacios verdes y con una excelente conexión al resto de la ciudad", explicó Ignacio Salazar Vicuna, socio de Territoria.

Por ahora no se ha informado una fecha de inauguración, pero la fase de construcción comenzará este 2026.