Tiene un 30% de avance: Este es el nuevo supermercado que llegará a la región de Atacama

13 mar. 2026 - 11:26 hrs.

Hace algunos días, se constató que el nuevo supermercado que recibirá la región de Atacama ya tiene un 30% de avance de su construcción en una reconocida ciudad de la zona.

Se trataría de una gran inversión por parte de una de las grandes cadenas de supermercados que opera en territorio nacional y que asegura ofrecer diversos puestos de trabajo con los más de 10 tipos de cargos que tendrán.

El nuevo supermercado que llegará a la región de Atacama

Walmart Chile se encuentra construyendo un nuevo local del reconocido supermercado aCuenta y estará ubicado en la ciudad de Caldera, beneficiando así a los vecinos de Chañaral, Flamenco, Rodillo, Ramada, El Pulpo y el Pulpito.

Construcción del nuevo supermercado aCuenta en Caldera. / Tierra Amarillano.

El establecimiento estará ubicado específicamente entre la intersección de la Nueva Caldera, la caletera y el ingreso a la comuna, algo que la alcaldesa Brunilda González valoró: "Van a abordar un público que hoy día no tiene acceso a supermercados de manera directa".

A pesar de que aún no tiene una fecha de apertura, se espera que a fines de este año los vecinos de la región norteña ya puedan adquirir y disfrutar de los servicios que ofrecerá en un futuro el supermercado.

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