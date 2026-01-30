Los registros de José Antonio Kast y la futura ministra de Seguridad en la cárcel de Nayib Bukele

30 en. 2026 - 14:52 hrs.

José Antonio Kast realizó una gira por Centroamérica esta semana, en la que aprovechó de visitar países como República Dominicana y Panamá. Lo que más llamó la atención, eso sí, fue su llegada a El Salvador, donde tuvo la oportunidad de pasar por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

El Presidente Electo llegó al recinto penitenciario de máxima seguridad acompañado por la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el próximo ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Los registros de Kast en el Cecot de El Salvador

En los registros que se dieron a conocer este viernes, se puede apreciar a Kast haciendo un recorrido por las instalaciones del Cecot, acompañado por sus ministros y miembros de seguridad del penal.

Al fondo de las imágenes, se ven los pandilleros que están recluidos, los que deben pasar alrededor de 23 horas en sus celdas.

José Antonio Kast y Trinidad Steinert en el Cecot

Se trata de criminales que llevan tatuajes en todo su cuerpo y que están allí por cometer delitos graves, como por ejemplo, sicariatos en El Salvador.

La idea del Presidente Electo fue visitar el Cecot para tomar nota respecto al modelo de seguridad que hoy rige en el país, lo que permitió reducir en gran medida la tasa de homicidios.

José Antonio Kast visita el Cecot de El Salvador

