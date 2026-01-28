Bebé de 6 meses ingresa grave a hospital tras intoxicarse con cocaína en Santiago: Su madre fue detenida

28 en. 2026 - 10:39 hrs.

¿Qué pasó?

Una madre de 22 años fue detenida la jornada del martes en Santiago, luego que su hija de solo seis meses se intoxicara con cocaína, lo que la hizo ingresar en estado grave a un recinto asitencial.

Bebé presentó convulsiones y pérdida de consciencia

El hecho quedó al descubierto durante la tarde del martes, cuando la mujer, de nacionalidad chilena, llevó a su hija hasta el Cesfam Ignacio Domeyko, ya que la lactante presentaba convulsiones y pérdida de consciencia.

Según explicó el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, debido a su gravedad, la bebé fue trasladada a eso de las 18:00 horas al Hospital San Borja Arriarán.

Una vez en la urgencia, la madre señaló que "alrededor de las 17 horas, estaba en su domicilio con esta guagüita, le estaba dando leche en una mamadera y comenzó a cerrar los ojos la lactante", dijo el fiscal.

"Por lo tanto ella se preocupó, la llevó al Cesfam y ante las convulsiones que ella presentaba la derivaron al hospital", agregó la autoridad.

Madre fue detenida luego que la bebé diera positivo por cocaína

Olivari declaró que, posteriormente, y una vez realizados los exámenes a la menor, "se arroja positivo ante un examen de droga, específicamente ante cocaína, es decir, la lactante estaba intoxicada con esa droga".

A raíz de ello, se realizó la denuncia a personal de Carabineros, quienes procedieron a la detención de la madre.

"Ella, por lo que señala y se pudo verificar en el mismo domicilio, se encontraba sola en compañía de la menor", comentó el fiscal.

Pese a que en la revisión del inmueble no se hallaron drogas, "obviamente las presunciones son que de alguna manera a la lactante se le administró esta cocaína o estuvo en contacto con esta droga", añadió.

"Ante la responsabilidad de la madre se procedió a su detención y ella va a pasar a control de detención el día miércoles", sostuvo el persecutor.

Finalmente, aclaró que la bebé se encuentra estable, fuera de riesgo vital, pese a ser catalogada como una paciente en estado grave por el personal médico.