Barberos de Penco y Concepción lideraron emotiva iniciativa: Cortaron el pelo a damnificados por incendios

26 en. 2026 - 18:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de barberos de las comunas de Penco y Concepción lideraron una emotiva iniciativa al cortarle el pelo a los damnificados por los incendios en el sur de Chile de manera gratuita.

Fueron más de 80 representantes de este rubro los que se organizaron en cuadrillas para llegar a distintos sectores afectados por los siniestros, entregando de esta manera ayuda y un momento de distracción.

Los cortes de pelo en terreno

Una de las zonas a las que llegaron varios barberos fue Lord Villa Alegre en Lirquén, en donde se les facilitó un espacio para concretar esta labor en terreno.

En las imágenes se aprecia el momento exacto en que los barberos cortan el cabello de las personas debajo de unos toldos verdes que cubren del sol.

Esta no es la única ayuda que se ha ejercido en terreno, puesto que en los últimos días ha llegado alimento, vestimenta y baños químicos a varios puntos del Biobío que fueron afectados por los incendios.

