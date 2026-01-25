"Estamos con toda la gente": Kidd Voodoo regala tres viviendas a familias damnificadas
¿Qué pasó?
En directo desde Punta de Parra, región del Biobío, Rodrigo Sepúlveda comunicó una esperanzadora noticia para tres familias damnificadas por los incendios forestales: el cantante urbano Kidd Voodoo les regaló una vivienda.
Sepú conversó con Francisca, cuya familia perdió todas sus pertenencias en los incendios y además sufrió el fallecimiento de su padre. En medio del duro momento que atraviesan, recibieron la inesperada donación realizada por el cantante urbano.
Momentos después, el periodista se trasladó a otro sector para conversar con Gisela Quijada, quien también fue afectada por los siniestros forestales. Durante la conversación, el conductor de Meganoticias Alerta le informó que Kid Voodoo le regalaría una vivienda, lo que provocó que Gisela llorara de felicidad.
Kidd Vodoo conversó con Sepu y donó una tercera casa
Mientras Sepúlveda conversaba con otro vecino afectado, fue sorprendido por una llamada telefónica del propio Kid Voodoo.
Cuando Sepu le consultó al cantante si le podía donar una casa al vecino, quien tiene un hermano con dificultades de movilización, Kidd Voodo dijo: "Obvio que sí. Para eso estamos nosotros, estamos con toda la gente que trabaja, la gente que Chile ha elegido para estar representando, así que obvio que sí, vamos con eso"
