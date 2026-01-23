"Está muy sucia": Llaman a donar solo ropa en buen estado para los damnificados en los incendios

23 en. 2026 - 11:59 hrs.

¿Qué pasó?

Una trabajadora de Ferretería Chiguayante hizo un llamado esta semana a donar ropa en buen estado para los damnificados en los incendios forestales, puesto que hay gente que ha enviado prendas sucias.

En un registro que se viralizó en TikTok, la mujer reveló que, incluso, han recibido vestimentas de bebés con manchas, las que no se pueden utilizar por razones de salud.

El apoyo de los usuarios

Por este motivo, usuarios de redes sociales apoyaron la iniciativa y recalcaron la importancia de no ir a "botar ropa cochina", sino más bien donar ropa nueva o la que ya no usan, siempre y cuando esté en excelente estado.

En los últimos días, a sectores como Lirquén y Punta de Parra -los más afectados por la catástrofe- han llegado elementos para retirar escombros, baños químicos y alimentos no perecibles.

Al mismo tiempo, el Gobierno indicó que ya están instalándose las primeras viviendas de emergencia, en un proceso que tendrá que continuar la próxima administración.

