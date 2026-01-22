Detienen a presunto autor de megaincendio que dejó 20 muertos y miles de damnificados en Biobío

22 en. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo la tarde de este jueves a un hombre de 39 años sindicado como el presunto autor material del megaincendio ocurrido en la región del Biobío este fin de semana, hecho que ha dejado al menos 20 muertos, miles de damnificados, y severos daños en esa zona.

Se le acusa de originar incendio en el Biobío

De acuerdo a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, su captura se logró gracias a un riguroso trabajo del equipo liderado por el persecutor Jorge Lorca, en conjunto con la PDI, cuyas diligencias "les permitieron solicitar una orden de detención respecto de una persona adulta de sexo masculino".

Este hombre, aseguró la autoridad, "tiene participación en el incendio que termina provocando las, hasta hoy, 20 muertes de habitantes" de la región de Biobío, la mayoría en la comuna de Penco.

Al ser consultada por la prensa si esta persona fue quien habría iniciado el foco principal que posteriormente se extendió hacia otros puntos dando paso al "megaincendio", Cartagena respondió: "Sí, eso es lo que se deben entender".

El detenido es un hombre de 39 años y de nacionalidad chilena. Aunque no se entregaron más detalles, preliminarme se ha conocido que el incendio lo habría provocados tras manipular una cocina a leña en el sector Trinitarias, en la comuna de Concepción.

La fiscal Cartagena agregó que el individuo pasará a control de detención este viernes en el Juzgado de Garantía de Concepción, donde se entregarán mayores detalles de la investigación.

Detenido tiene antecedentes penales

Por su parte, la prefecta inspectora Claudia Chamorro, jefa de la región policial del Biobío de la PDI, indicó que el detenido tiene antecedentes policiales por lesiones graves e infracción a la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, detalló que no puso resistencia a la hora de su detención.

Todo sobre Incendios forestales