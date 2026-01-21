"Alta de Bolivia": Meteorología emite alerta por posibles tormentas eléctricas en la región de Antofagasta

21 en. 2026 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por tormentas eléctricas que afectarán a un sector de la región de Antofagasta durante las próximas horas.

Las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde se producirían las tormentas eléctricas?

De acuerdo al reporte del organismo, se pronostica que el fenómeno se presentaría en el sector de la Cordillera de Antofagasta.

Según informó Meteorología, las tormentas eléctricas se podrían producir debido a una condición sinóptica de "Alta de Bolivia".

La alerta estará vigente desde la tarde hasta la noche de este miércoles 21 de enero.

Tormentas eléctricas en la región de Aysén

En la región de Aysén se encuentra vigente un aviso por "probables tormentas eléctricas" desde la tarde hasta la noche de este miércoles, debido a "inestabilidad atmosférica".

En específico, la medida rige para la zona insular norte, el litoral interior norte, la Cordillera Austral norte y la Patagonia subandina norte.

En este caso, el fenómeno se presentaría "preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas".

