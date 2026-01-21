Cuentas de Luz: Diario Oficial dio a conocer el decreto del Ministerio de Energía que fija los cargos

21 en. 2026 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Diario Oficial publicó el nuevo decreto tarifario eléctrico, que pretende corregir los sobreprecios aplicados en las cuentas de la luz durante el segundo semestre del año 2025.

De esta manera, quedaron establecidos los montos de Precio Nudo Promedio (PNP) para la primera mitad de este año, que permitirán reducir el valor de las cuentas de la luz en los próximos meses.

¿Cuánto van a bajar las cuentas de la luz?

Las correcciones en el precio de las cuentas de la luz no serán homogéneas, sino que dependerán de cada comuna y de la empresa que otorgue el servicio eléctrico.

De acuerdo con los cálculos del académico de la Universidad de Santiago de Chile, Humberto Verdejo, en comunas que operen con Enel, como Santiago, Maipú, Ñuñoa, Macul, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia o Pudahuel, los precios disminuirán apenas un 0,25%.

Por su parte, comunas que operan con CGE verán un descuento mayor. Como el caso de Buin, que presentará una rebaja de 3,6%, mientras que Puente Alto y San Bernardo alcanzarán una disminución de 3,2%.

Según afirmó Verdejo, estos ajustes deberían comenzar a reflejarse en las cuentas a partir de este mismo miércoles 21 de enero.

Desde el Ejecutivo también aclararon que la devolución que se materializa con este decreto no guarda relación con el error de cálculo informado por la empresa de transmisión Transelec, el cual siguió un proceso distinto y cuyos cargos ya se encuentran aplicados.