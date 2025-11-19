Temblor afecta a la zona centro norte: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 4,2 se registró durante la tarde de este miércoles en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 18:29 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 33 kilómetros al noroeste de La Serena, a 59 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de