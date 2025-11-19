SHOA descarta tsunami en las cosas de Chile tras fuerte temblor en la región de Biobío

19 nov. 2025 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este miércoles, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó un tsunami en las costas de Chile, luego de un temblor de mediana intensidad registrado en Lebu, región de Biobío.

A través de su cuenta de X, Senapred reportó: "SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Temblor en Tirúa

La madrugada de este miércoles, a las 03:39 horas, un temblor de magnitud 5.0 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 131 km al oeste de Lebu, en la región de Biobío, el cual tuvo una profundidad de 30 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

