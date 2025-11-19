SHOA descarta tsunami en las cosas de Chile tras fuerte temblor en la región de Biobío
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Durante la noche de este miércoles, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó un tsunami en las costas de Chile, luego de un temblor de mediana intensidad registrado en Lebu, región de Biobío.
A través de su cuenta de X, Senapred reportó: "SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".
Temblor en Tirúa
La madrugada de este miércoles, a las 03:39 horas, un temblor de magnitud 5.0 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 131 km al oeste de Lebu, en la región de Biobío, el cual tuvo una profundidad de 30 km.LO ÚLTIMO
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
