Por cierre de local: Tienda de Concepción remata prendas de ropa desde los $1.000

18 nov. 2025 - 15:49 hrs.

¿Qué pasó?

Con una imperdible oferta, una tienda de ropa americana ubicada en la ciudad de Concepción anunció su cierre definitivo. Es por eso que han decidido rematar prendas que van desde los $1.000.

Fue una usuaria de TikTok quien dio a conocer que la tienda tiene esta particular oferta que incluye prendas de todo tipo.

Se trata de Imperial Concepción que, además de contar con una sucursal en la capital del Biobío, cuenta con otra en la ciudad de Los Ángeles.

¿Dónde se encuentra?

Eso sí, una de las recomendaciones de la usuaria de redes sociales en el video viralizados, fue tener paciencia considerando que al ser una oferta atractiva, puede congregarse mucha gente en el lugar.

De la misma forma hay que tener en cuenta que existen prendas en distinto estado. También se advirtió que las zapatillas no están incluidas en este remate.

En concreto, la tienda está ubicada en Caupolicán 882, en la ciudad de Concepción. De momento, no se sabe hasta cuándo se extenderá el remate.

